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Пневмония с признаками коронавируса: 161 заболевших, два летальных исхода за сутки
7 Ноября 2020 09:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксирован 161 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 64 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38882, летальных случаев - 408, выздоровевших - 29079.
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