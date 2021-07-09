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    08:49, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 140 заболевших, пять летальных исходов за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 июля зафиксировано 140 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 62 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57630, летальных случаев - 1021, выздоровевших - 52787.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2909 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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