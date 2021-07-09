Пневмония с признаками коронавируса: 140 заболевших, пять летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 июля зафиксировано 140 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 62 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57630, летальных случаев - 1021, выздоровевших - 52787.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2909 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.