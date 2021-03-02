09:15, 02 Март 2021 | GMT +6
Пневмония с признаками коронавируса: 13 заболевших и три летальных исхода за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 февраля зафиксированы 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 213 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49307, летальных случаев - 628, выздоровевших - 42520.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.