Пневмония с признаками коронавируса: 13 заболевших и три летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 февраля зафиксированы 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 213 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49307, летальных случаев - 628, выздоровевших - 42520.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.