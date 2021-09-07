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    08:36, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 12 заболевших, 15 летальных случаев за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 сентября зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 15 летальных исходов и 8 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со cсылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71304, летальных случаев - 4587, выздоровевших - 59132.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3583 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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