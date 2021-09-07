Пневмония с признаками коронавируса: 12 заболевших, 15 летальных случаев за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 сентября зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 15 летальных исходов и 8 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со cсылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71304, летальных случаев - 4587, выздоровевших - 59132.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3583 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.