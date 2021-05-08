Пневмония с признаками коронавируса: 119 заболевших за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 мая зафиксировано 119 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 83 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 53519, летальных случаев - 829, выздоровевших - 52183.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.