08:52, 14 Июнь 2021 | GMT +6
Пневмония с признаками коронавируса: 11 заболевших, восемь летальных исходов за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 июня зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 24 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56213, летальных случаев - 959, выздоровевших - 51687.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.