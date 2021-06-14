Пневмония с признаками коронавируса: 11 заболевших, восемь летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 июня зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 24 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56213, летальных случаев - 959, выздоровевших - 51687.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.