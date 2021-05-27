08:45, 27 Май 2021 | GMT +6
Пневмония с признаками коронавируса: 107 заболевших в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 мая зафиксировано 107 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 97 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54944, летальных случаев - 893, выздоровевших - 51020.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.