Пневмония с признаками коронавируса: 102 заболевших и пять летальных исходов за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 марта зафиксировано 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 190 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50317, летальных случаев - 677, выздоровевших - 47225.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.