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    08:49, 27 Март 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 102 заболевших и пять летальных исходов за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 марта зафиксировано 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 190 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50317, летальных случаев - 677, выздоровевших - 47225.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1485 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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