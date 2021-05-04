Пневмония с признаками коронавируса: 10 заболевших, три летальных исхода за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 мая зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 50 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 53093, летальных случаев - 812, выздоровевших - 51870.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2076 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.