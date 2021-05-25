РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:45, 25 Май 2021 | GMT +6

    Пневмония с признаками коронавируса: 10 заболевших и один летальный исход за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 мая зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 44 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54716, летальных случаев - 889, выздоровевших - 50883.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1558 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:50
    В МИД РК прокомментировали отмену концерта Максима Галкина
    Сегодня, 17:46
    Президент принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова
    Сегодня, 17:40
    Как будут действовать участковые при выявлении насилия в отношении детей в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!