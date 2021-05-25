Пневмония с признаками коронавируса: 10 заболевших и один летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 мая зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 44 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 54716, летальных случаев - 889, выздоровевших - 50883.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1558 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.