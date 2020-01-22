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Пневмония из Китая добралась до Таиланда

22 Января 2020 13:07
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Пневмония из Китая добралась до Таиланда

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В среду Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса среди местных жителей. Вирус был диагностирован у 73-летней гражданки Таиланда, проходящей курс лечения в больнице в Нахон-Патом (Nakhon Pathom).Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bangkok Post.

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Женщина заболела после возвращения из китайского города Ухань в конце прошлого года. Она проходила лечение в Нахон Патхом. Представители здравоохранения подтвердили, что она заразилась новым штаммом коронавируса.

В Таиланде зафиксировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Пневмония выявлена у трех китайских туристов и одной гражданки Таиланда.

Один из китайских туристов, у которого обнаружили вирус, вылечился и уже вернулся домой, сообщил в среду департамент по контролю за заболеваниями.

Со слов директора департамента Софон Ямситхаворн (Sophon Iamsirithavorn), 13 января 74-летняя китаянка прибыла в Таиланд из Ухани. По прибытии она была помещена в карантин с лихорадкой. Лабораторные исследования анализов подтвердили у нее наличие вируса 2019-нКоВ.

Женщина прошла лечение в Институте инфекционных заболеваний Бамраснарадура в провинции Нонтхабури и возвратилась домой в Китай.

Министерство здравоохранения по-прежнему пытается унять опасения общественности по поводу нового заболевания, вирусной респираторной инфекции, сходной с атипичной пневмонией, с заверениями в том, что приняты меры для предотвращения распространения вируса.

Как сообщалось, в Китае подтверждены 440 случаев заражения новым типом коронавируса, из них девять завершились с летальным исходом.


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Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
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