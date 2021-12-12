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Пневмонией с признаками коронавируса заболели 65 человек за сутки в Казахстане

12 Декабря 2021 09:53
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Пневмонией с признаками коронавируса заболели 65 человек за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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За 10 декабря зафиксировано 65 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.

Зарегистрировано пять летальных исходов.

Выздоровел 121 человек.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83414, летальных случаев - 5184, выздоровевших - 75437.


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#Коронавирус в РК  
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