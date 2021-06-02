08:40, 02 Июнь 2021 | GMT +6
Пневмонией с признаками коронавируса заболели 123 человека за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена статистика заболеваемости пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
По данным Министерства здравоохранения, 31 мая выявлено 123 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Зарегистрировано три летальных исхода. Выздоровели 60 человек.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших пневмонией с признаками COVID-19 – 55386, летальных случаев - 916, выздоровевших - 51433.