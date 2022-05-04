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Пневмонией с признаками коронавируса за сутки заболели три человека в Казахстане
4 Мая 2022 12:02

Пневмонией с признаками коронавируса за сутки заболели три человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минздрав обновил данные по заболеваемости в стране пневмонией с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

За сутки зафиксировано три случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 20 случаев выздоровления.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 988, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 810.

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