Пневматическую винтовку с патронами изъяли у жителя Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за два дня за незаконное хранение, ношение боеприпасов и оружия задержаны четыре человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По улице Абая полицейскими задержана автомашина «Тойота Эстима» под управлением жителя Жамбылской области. Из салона автомобиля изъят нож, изготовленный самодельным способом по типу охотничьих, - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Нож является холодным оружием. В отношении гражданина проводится досудебное расследование по статье 287 части первой УК РК «Незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения».

А на окраине города Аксу, возле гаражного кооператива «Ферросплавщик», полиция задержала 32-летнего мужчину, у которого нашли и изъяли пневматический страйкбольный пистолет «ASG CZ Scorpion Vz61» калибром шесть миллиметров, который не был зарегистрирован в ОВД. В отношении задержанного начали проверку по статье 287 части второй УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним» и назначили баллистическую проверку.

«Он уже был судим в 2018 году по статье 188 «Скотокрадство» части второй УК РК и приговорён к 160 часам общественных работ», - добавили в ведомстве.

У другого мужчины сотрудники правоохранительных органов изъяли пневматическую винтовку, 156 патронов калибра 5,6 миллиметра и 40 патронов от охотничьего оружия 16-го калибра. Уже идёт досудебное расследование по статье 287 части третьей УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Находящееся в незаконном обороте оружие могло быть использовано для совершения преступлений и привести к наступлению тяжких последствий», - высказались в региональном ДП.