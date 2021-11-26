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Плюющегося в лифте мужчину задержали в Нур-Султане

26 Ноября 2021 11:34
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Плюющегося в лифте мужчину задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчанин, плюющийся в лифте, задержан полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен факт, где мужчина плевал в проем лифтовых дверей.

Сотрудниками управления полиции района Сарыарка нарушитель общественного порядка был установлен задержан. Им оказался житель столицы в возрасте 22 лет.

Установлено, что находясь в ЖК «Медина» по улице Ақан Сері, группа парней зашла в лифт, и один из них стал плевать в проем дверей.

В отношении нарушителя, загрязнившего место общего пользования, выражая неуважение к окружающим и нарушая общественный порядок, возбуждено административное производство по части 1 статьи 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство».

Мелкое хулиганство влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

Материал направлен в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана для принятия процессуального решения.

Кроме того, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения составлен протокол по статье 440 КРКобАП, наложен штраф.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу общедомового имущества.



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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью  
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