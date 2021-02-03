Плюсовая температура в Алматы продержится еще неделю

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аномально теплая для февраля погода сохранится в Алматы еще неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем будет держаться в отметках до +12 С тепла.

«В связи с выходом теплого циклона с юго-запада с территории Ирана, на территорию Алматы в настоящее время оказывают влияние низкое давление и высокая влажность. Поэтому сегодня ночью и утром в городе Алматы ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 0, -2 градуса, днем +6+8 градусов», - рассказала ведущий инженер отдела метеорологических прогнозов РГП «Казгидромет» по городу Алматы Бибигуль Бекмурзаева.

Такая влажная, но теплая погода сохранится до 9-10 февраля.

«До 9 февраля температура воздуха ночью составит 0,-5 градусов, а днем +7 + 12 градусов», -отметили синоптики.

По информации Казгидромета, во второй декаде февраля из-за наличия осадков температура воздуха понизится.