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    17:18, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Плюсовая температура в Алматы продержится еще неделю

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аномально теплая для февраля погода сохранится в Алматы еще неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем будет держаться в отметках до +12 С тепла.

    «В связи с выходом теплого циклона с юго-запада с территории Ирана, на территорию Алматы в настоящее время оказывают влияние низкое давление и высокая влажность. Поэтому сегодня ночью и утром в городе Алматы ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 0, -2 градуса, днем +6+8 градусов», - рассказала ведущий инженер отдела метеорологических прогнозов РГП «Казгидромет» по городу Алматы Бибигуль Бекмурзаева.

    Такая влажная, но теплая погода сохранится до 9-10 февраля.

    «До 9 февраля температура воздуха ночью составит 0,-5 градусов, а днем +7 + 12 градусов», -отметили синоптики.

    По информации Казгидромета, во второй декаде февраля из-за наличия осадков температура воздуха понизится.


    Теги:
    Погода Казгидромет Алматы
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