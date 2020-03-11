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Плюсовая температура установится в столице

11 Марта 2020 19:10
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Плюсовая температура установится в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде в Нур-Султане 12-14 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

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12 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -5-7°С, днем 0,+2°С.

13 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -5-7°С, днем 0,+2°С.

14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +3+5°С.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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