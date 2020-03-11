Новости
Плюсовая температура установится в столице
11 Марта 2020 19:10
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде в Нур-Султане 12-14 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.
Новости по темеПыльная буря ожидается в Мангистауской области Туманная погода ожидается в столице и в двух областях 11 марта На севере и востоке страны 10 марта прогнозируют осадки
12 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -5-7°С, днем 0,+2°С.
13 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -5-7°С, днем 0,+2°С.
14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +3+5°С.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Казгидромет впервые возглавила женщина
- Какой будет погода 11 марта в Казахстане
- Пыльная буря ожидается в Мангистауской области
- Туманная погода ожидается в столице и в двух областях 11 марта
- На севере и востоке страны 10 марта прогнозируют осадки
- Жителей трех областей республики предупредили о шторме
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047