Плюсовая температура установится в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали о погоде в Нур-Султане 12-14 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

12 марта: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -5-7°С, днем 0,+2°С.

13 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -5-7°С, днем 0,+2°С.

14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0,-2°С, днем +3+5°С.