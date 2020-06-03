Плюс 84: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 6 240

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции: город Нур-Султан - 25, Акмолинская область - 14, Алматинская область - 23, Карагандинская область - 3, Жамбылская область - 5, Мангистауская область - 5, Западно-Казахстанская область - 8, Восточно-Казахстанская область - 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане – 6 240:

г. Нур-Султан – 1206,

г. Алматы – 1697,

г. Шымкент – 389,

Акмолинская область – 134,

Актюбинская область – 196,

Алматинская область – 214,

Атырауская область – 532,

Восточно-Казахстанская область – 57,

Жамбылская область – 209,

Западно-Казахстанская область – 327,

Карагандинская область – 314,

Костанайская область – 96,

Кызылординская область – 270,

Мангистауская область – 157,

Павлодарская область – 159,

Северо-Казахстанская область – 43,

Туркестанская область – 240.