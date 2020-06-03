Плюс 84: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 6 240
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции: город Нур-Султан - 25, Акмолинская область - 14, Алматинская область - 23, Карагандинская область - 3, Жамбылская область - 5, Мангистауская область - 5, Западно-Казахстанская область - 8, Восточно-Казахстанская область - 1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане – 6 240:
г. Нур-Султан – 1206,
г. Алматы – 1697,
г. Шымкент – 389,
Акмолинская область – 134,
Актюбинская область – 196,
Алматинская область – 214,
Атырауская область – 532,
Восточно-Казахстанская область – 57,
Жамбылская область – 209,
Западно-Казахстанская область – 327,
Карагандинская область – 314,
Костанайская область – 96,
Кызылординская область – 270,
Мангистауская область – 157,
Павлодарская область – 159,
Северо-Казахстанская область – 43,
Туркестанская область – 240.
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