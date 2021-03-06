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    08:15, 06 Март 2021 | GMT +6

    Плюс 742: число выздоровевших от коронавируса в РК достигло 201182

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 742 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 89, город Алматы - 48, город Шымкент - 3, Акмолинская область - 81, Актюбинская область - 16, Алматинская область - 27, Атырауская область - 17, Восточно-Казахстанская область - 27, Жамбылская область - 11, Западно-Казахстанская область - 105, Карагандинская область - 53, Костанайская область - 89, Кызылординская область - 9, Мангистауская область - 8, Павлодарская область - 89, Северо-Казахстанская область - 69, Туркестанская область - 1.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 201182.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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