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Плюс 73: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане возросло до 7557

8 Июня 2020 21:08
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Плюс 73: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане возросло до 7557

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 73 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 13,

город Алматы - 9,
Восточно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 8,
Атырауская область - 31,
Актюбинская область - 3,
Костанайская область - 3,
Кызылординская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 7557.

г. Нур-Султан – 1476

г. Алматы – 1906

г. Шымкент – 432

Акмолинская область – 141

Актюбинская область – 234

Алматинская область – 282

Атырауская область – 820

Восточно-Казахстанская область – 66

Жамбылская область – 225

Западно-Казахстанская область – 407

Карагандинская область – 477

Костанайская область – 136

Кызылординская область – 298

Мангистауская область – 182

Павлодарская область – 170

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 257


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Ключевые слова: Коронавирус,
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