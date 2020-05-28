Плюс 7: число выздоровевших в Казахстане достигло 4900

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 человек выздоровели от коронавируса в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Алматы - 2,

Жамбылская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4900:

г. Нур-Султан – 1029

г. Алматы – 1375

г. Шымкент – 244

Акмолинская область – 106

Актюбинская область – 176

Алматинская область – 180

Атырауская область – 279

Восточно-Казахстанская область – 52

Жамбылская область – 180

Западно-Казахстанская область – 269

Карагандинская область – 217

Костанайская область – 62

Кызылординская область – 233

Мангистауская область – 116

Павлодарская область – 148

Северо-Казахстанская область – 35

Туркестанская область – 199