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Плюс 62: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 8593
11 Июня 2020 22:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 62 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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город Нур-Султан - 36,
город Алматы - 2,
Восточно-Казахстанская область - 1,
Алматинская область - 12,
Жамбылская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 8593.
г. Нур-Султан – 1829
г. Алматы – 2008
г. Шымкент – 455
Акмолинская область – 145
Актюбинская область – 252
Алматинская область – 321
Атырауская область – 892
Восточно-Казахстанская область – 93
Жамбылская область – 289
Западно-Казахстанская область – 488
Карагандинская область – 619
Костанайская область – 155
Кызылординская область – 346
Мангистауская область – 204
Павлодарская область – 182
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 267
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