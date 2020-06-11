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Плюс 62: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 8593

11 Июня 2020 22:50
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Плюс 62: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 8593

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 62 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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город Нур-Султан - 36,

город Алматы - 2,
Восточно-Казахстанская область - 1,
Алматинская область - 12,
Жамбылская область - 11.

Итого выздоровевших в Казахстане - 8593.

г. Нур-Султан – 1829

г. Алматы – 2008

г. Шымкент – 455

Акмолинская область – 145

Актюбинская область – 252

Алматинская область – 321

Атырауская область – 892

Восточно-Казахстанская область – 93

Жамбылская область – 289

Западно-Казахстанская область – 488

Карагандинская область – 619

Костанайская область – 155

Кызылординская область – 346

Мангистауская область – 204

Павлодарская область – 182

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 267


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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