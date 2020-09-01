Плюс 602: Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 96899

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 602 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 4

город Алматы - 457

Акмолинская область - 11

Актюбинская область - 7

Атырауская область - 8

Восточно-Казахстанская область - 22

Западно-Казахстанская область - 3

Карагандинская область - 29

Костанайская область - 1

Павлодарская область - 3

Северо-Казахстанская область - 57

Итого выздоровевших в Казахстане - 96899.



