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Плюс 602: Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 96899
1 Сентября 2020 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 602 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов
город Нур-Султан - 4
город Алматы - 457
Акмолинская область - 11
Актюбинская область - 7
Атырауская область - 8
Восточно-Казахстанская область - 22
Западно-Казахстанская область - 3
Карагандинская область - 29
Костанайская область - 1
Павлодарская область - 3
Северо-Казахстанская область - 57
Итого выздоровевших в Казахстане - 96899.
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