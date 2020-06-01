Плюс 54: от коронавируса выздоровели 5458 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 54 человека выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Шымкент - 34,

Костанайская область - 1,

Кызылординская область - 2,

Туркестанская область - 15,

Северо-Казахстанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5458:

г. Нур-Султан – 1121,

г. Алматы – 1552,

г. Шымкент – 308,

Акмолинская область – 107,

Актюбинская область – 189,

Алматинская область – 186,

Атырауская область – 314,

Восточно-Казахстанская область – 54,

Жамбылская область – 196,

Западно-Казахстанская область – 309,

Карагандинская область – 243,

Костанайская область – 85,

Кызылординская область – 247,

Мангистауская область – 136,

Павлодарская область – 149,

Северо-Казахстанская область – 37,

Туркестанская область – 225.