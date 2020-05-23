Плюс 46: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4 214

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 46 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане: город Нур-Султан - 24, город Шымкент - 3, Мангистауская область - 14, Жамбылская область - 1, Туркестанская область - 4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане – 4 214:

г. Нур-Султан – 792,

г. Алматы – 1197,

г. Шымкент – 218,

Акмолинская область – 97,

Актюбинская область – 168,

Алматинская область – 168,

Атырауская область – 224,

Восточно-Казахстанская область – 44,

Жамбылская область – 164,

Западно-Казахстанская область – 226,

Карагандинская область – 190,

Костанайская область – 56,

Кызылординская область – 225,

Мангистауская область – 96,

Павлодарская область – 146,

Северо-Казахстанская область – 29,

Туркестанская область – 174.