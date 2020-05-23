Плюс 46: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4 214
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 46 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане: город Нур-Султан - 24, город Шымкент - 3, Мангистауская область - 14, Жамбылская область - 1, Туркестанская область - 4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане – 4 214:
г. Нур-Султан – 792,
г. Алматы – 1197,
г. Шымкент – 218,
Акмолинская область – 97,
Актюбинская область – 168,
Алматинская область – 168,
Атырауская область – 224,
Восточно-Казахстанская область – 44,
Жамбылская область – 164,
Западно-Казахстанская область – 226,
Карагандинская область – 190,
Костанайская область – 56,
Кызылординская область – 225,
Мангистауская область – 96,
Павлодарская область – 146,
Северо-Казахстанская область – 29,
Туркестанская область – 174.
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