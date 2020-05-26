Плюс 45: от коронавируса выздоровели 4560 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 25 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 15,
город Алматы - 10,
город Шымкент - 6,
Западно-Казахстанская область - 1,
Кызылординская область - 3,
Атырауская область - 3,
Туркестанская область - 5,
Мангистауская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4560:
г. Нур-Султан – 929
г. Алматы – 1286
г. Шымкент – 228
Акмолинская область – 104
Актюбинская область – 172
Алматинская область – 178
Атырауская область – 236
Восточно-Казахстанская область – 47
Жамбылская область – 173
Западно-Казахстанская область – 252
Карагандинская область – 191
Костанайская область – 60
Кызылординская область – 231
Мангистауская область – 105
Павлодарская область – 148
Северо-Казахстанская область – 33
Туркестанская область – 187.
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