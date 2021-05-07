08:20, 07 Май 2021 | GMT +6
Плюс 3642 за сутки: число выздоровевших от коронавируса увеличивается в Казахстане
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 466,
город Алматы - 1485,
город Шымкент - 61,
Акмолинская область - 217,
Актюбинская область - 168,
Алматинская область - 344,
Атырауская область - 123,
Восточно-Казахстанская область - 83,
Жамбылская область - 60,
Западно-Казахстанская область - 72,
Карагандинская область - 214,
Костанайская область - 20,
Кызылординская область - 73,
Мангистауская область - 72,
Павлодарская область - 90,
Северо-Казахстанская область - 46,
Туркестанская область - 48.
Итого выздоровевших в Казахстане - 291829.