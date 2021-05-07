Плюс 3642 за сутки: число выздоровевших от коронавируса увеличивается в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 466,

город Алматы - 1485,

город Шымкент - 61,

Акмолинская область - 217,

Актюбинская область - 168,

Алматинская область - 344,

Атырауская область - 123,

Восточно-Казахстанская область - 83,

Жамбылская область - 60,

Западно-Казахстанская область - 72,

Карагандинская область - 214,

Костанайская область - 20,

Кызылординская область - 73,

Мангистауская область - 72,

Павлодарская область - 90,

Северо-Казахстанская область - 46,

Туркестанская область - 48.

Итого выздоровевших в Казахстане - 291829.