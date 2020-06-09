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Плюс 29: всего выздоровевших от коронавируса в Казахстане 8015
9 Июня 2020 21:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 29 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Нур-Султане- 27, Восточно-Казахстанской области - 2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой наcoronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 8015:
г. Нур-Султан – 1679
г. Алматы – 1929
г. Шымкент – 443
Акмолинская область – 141
Актюбинская область – 244
Алматинская область – 287
Атырауская область – 834
Восточно-Казахстанская область – 83
Жамбылская область – 271
Западно-Казахстанская область – 451
Карагандинская область – 530
Костанайская область – 141
Кызылординская область – 304
Мангистауская область – 193
Павлодарская область – 172
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 265
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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