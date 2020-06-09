Плюс 29: всего выздоровевших от коронавируса в Казахстане 8015

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 29 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, из них: в Нур-Султане- 27, Восточно-Казахстанской области - 2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой наcoronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 8015:

г. Нур-Султан – 1679

г. Алматы – 1929

г. Шымкент – 443

Акмолинская область – 141

Актюбинская область – 244

Алматинская область – 287

Атырауская область – 834

Восточно-Казахстанская область – 83

Жамбылская область – 271

Западно-Казахстанская область – 451

Карагандинская область – 530

Костанайская область – 141

Кызылординская область – 304

Мангистауская область – 193

Павлодарская область – 172

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 265