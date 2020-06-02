Плюс 184: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 5941

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане еще 184 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 26,

город Алматы - 21,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 5,

Актюбинская область - 3,

Карагандинская область - 24,

Костанайская область - 1,

Жамбылская область - 8,

Атырауская область - 65,

Павлодарская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 3,

Туркестанская область - 13.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5941:

г. Нур-Султан – 1170,

г. Алматы – 1634,

г. Шымкент – 372,

Акмолинская область – 113,

Актюбинская область – 192,

Алматинская область – 191,

Атырауская область – 481,

Восточно-Казахстанская область – 54,

Жамбылская область – 204,

Западно-Казахстанская область – 319,

Карагандинская область – 280,

Костанайская область – 88,

Кызылординская область – 255,

Мангистауская область – 151,

Павлодарская область – 154,

Северо-Казахстанская область – 43,

Туркестанская область – 240.



