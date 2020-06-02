Плюс 184: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 5941
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане еще 184 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 26,
город Алматы - 21,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 5,
Актюбинская область - 3,
Карагандинская область - 24,
Костанайская область - 1,
Жамбылская область - 8,
Атырауская область - 65,
Павлодарская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 3,
Туркестанская область - 13.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5941:
г. Нур-Султан – 1170,
г. Алматы – 1634,
г. Шымкент – 372,
Акмолинская область – 113,
Актюбинская область – 192,
Алматинская область – 191,
Атырауская область – 481,
Восточно-Казахстанская область – 54,
Жамбылская область – 204,
Западно-Казахстанская область – 319,
Карагандинская область – 280,
Костанайская область – 88,
Кызылординская область – 255,
Мангистауская область – 151,
Павлодарская область – 154,
Северо-Казахстанская область – 43,
Туркестанская область – 240.
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