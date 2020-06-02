Плюс 170: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 5 757

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 170 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: город Нур-Султан - 1, город Алматы - 15, город Шымкент - 43, Акмолинская область - 1, Атырауская область - 83, Кызылординская область - 8, Туркестанская область - 2, Северо-Казахстанская область - 6, Карагандинская область - 1, Мангистауская область - 10, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане – 5 757:

г. Нур-Султан – 1144,

г. Алматы – 1613,

г. Шымкент – 358,

Акмолинская область – 108,

Актюбинская область – 189,

Алматинская область – 191,

Атырауская область – 416,

Восточно-Казахстанская область – 54,

Жамбылская область – 196,

Западно-Казахстанская область – 316,

Карагандинская область – 256,

Костанайская область – 87,

Кызылординская область – 255,

Мангистауская область – 151,

Павлодарская область – 153,

Северо-Казахстанская область – 43,

Туркестанская область – 227.