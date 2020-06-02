Плюс 170: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 5 757
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 170 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: город Нур-Султан - 1, город Алматы - 15, город Шымкент - 43, Акмолинская область - 1, Атырауская область - 83, Кызылординская область - 8, Туркестанская область - 2, Северо-Казахстанская область - 6, Карагандинская область - 1, Мангистауская область - 10, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане – 5 757:
г. Нур-Султан – 1144,
г. Алматы – 1613,
г. Шымкент – 358,
Акмолинская область – 108,
Актюбинская область – 189,
Алматинская область – 191,
Атырауская область – 416,
Восточно-Казахстанская область – 54,
Жамбылская область – 196,
Западно-Казахстанская область – 316,
Карагандинская область – 256,
Костанайская область – 87,
Кызылординская область – 255,
Мангистауская область – 151,
Павлодарская область – 153,
Северо-Казахстанская область – 43,
Туркестанская область – 227.
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