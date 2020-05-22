Плюс 138: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4096
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 138 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане. Из них в Нур-Султане - 72, Алматы - 47, Мангистауской области - 2, Жамбылской области - 8, Алматинской области - 9. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4096.
г. Нур-Султан – 768,
г. Алматы – 1176,
г. Шымкент – 215,
Акмолинская область – 97,
Актюбинская область – 168,
Алматинская область – 159,
Атырауская область – 207,
Восточно-Казахстанская область – 44,
Жамбылская область – 163,
Западно-Казахстанская область – 220,
Карагандинская область – 180,
Костанайская область – 53,
Кызылординская область – 221,
Мангистауская область – 81,
Павлодарская область – 145,
Северо-Казахстанская область – 29,
Туркестанская область – 170.
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