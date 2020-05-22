Плюс 138: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4096

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 138 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане. Из них в Нур-Султане - 72, Алматы - 47, Мангистауской области - 2, Жамбылской области - 8, Алматинской области - 9. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4096.

г. Нур-Султан – 768,

г. Алматы – 1176,

г. Шымкент – 215,

Акмолинская область – 97,

Актюбинская область – 168,

Алматинская область – 159,

Атырауская область – 207,

Восточно-Казахстанская область – 44,

Жамбылская область – 163,

Западно-Казахстанская область – 220,

Карагандинская область – 180,

Костанайская область – 53,

Кызылординская область – 221,

Мангистауская область – 81,

Павлодарская область – 145,

Северо-Казахстанская область – 29,

Туркестанская область – 170.





