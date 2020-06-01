Плюс 129: от коронавируса выздоровели 5587 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 129 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 22,

город Алматы - 46,

город Шымкент - 7,

Алатинская область - 5,

Карагандинская область - 12,

Костанайская область - 2,

Мангистауская область - 5,

Атырауская область - 19,

Павлодарская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5587:

г. Нур-Султан – 1143,

г. Алматы – 1598,

г. Шымкент – 315,

Акмолинская область – 107,

Актюбинская область – 189,

Алматинская область – 191,

Атырауская область – 333,

Восточно-Казахстанская область – 54,

Жамбылская область – 196,

Западно-Казахстанская область – 316,

Карагандинская область – 255,

Костанайская область – 87,

Кызылординская область – 247,

Мангистауская область – 141,

Павлодарская область – 153,

Северо-Казахстанская область – 37,

Туркестанская область – 225.