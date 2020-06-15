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Плюс 12: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане увеличилось до 9388
15 Июня 2020 22:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 12 человек выздоровели от кронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В городе Нур-Султан выздоровели 8, в Жамбылской области - 4 пациента.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9388:
г. Нур-Султан – 2001
г. Алматы – 2075
г. Шымкент – 489
Акмолинская область – 158
Актюбинская область – 272
Алматинская область – 357
Атырауская область – 985
Восточно-Казахстанская область – 113
Жамбылская область – 317
Западно-Казахстанская область – 566
Карагандинская область – 665
Костанайская область – 184
Кызылординская область – 442
Мангистауская область – 251
Павлодарская область – 188
Северо-Казахстанская область – 50
Туркестанская область – 275
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