Плюс 106: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4506

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 106 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 65,

город Алматы - 18,

Восточно-Казахстанская область - 3,

Акмолинская область - 3,

Карагандинская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 9,

Туркестанская область - 4,

Костанайская область - 1,

Жамбылская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4506:

г. Нур-Султан – 914,

г. Алматы – 1276,

г. Шымкент – 222,

Акмолинская область – 104,

Актюбинская область – 172,

Алматинская область – 172,

Атырауская область – 233,

Восточно-Казахстанская область – 47,

Жамбылская область – 173,

Западно-Казахстанская область – 251,

Карагандинская область – 191,

Костанайская область – 60,

Кызылординская область – 228,

Мангистауская область – 100,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 33,

Туркестанская область – 182.