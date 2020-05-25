Плюс 106: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4506
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 106 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 65,
город Алматы - 18,
Восточно-Казахстанская область - 3,
Акмолинская область - 3,
Карагандинская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 9,
Туркестанская область - 4,
Костанайская область - 1,
Жамбылская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4506:
г. Нур-Султан – 914,
г. Алматы – 1276,
г. Шымкент – 222,
Акмолинская область – 104,
Актюбинская область – 172,
Алматинская область – 172,
Атырауская область – 233,
Восточно-Казахстанская область – 47,
Жамбылская область – 173,
Западно-Казахстанская область – 251,
Карагандинская область – 191,
Костанайская область – 60,
Кызылординская область – 228,
Мангистауская область – 100,
Павлодарская область – 148,
Северо-Казахстанская область – 33,
Туркестанская область – 182.
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