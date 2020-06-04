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Плюс 105: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 6574

4 Июня 2020 19:45
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Плюс 105: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 6574

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 105 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт coronavirus2020.kz.

г ород Нур-Султан - 27,

Аколинская область - 4,

Алматинская область - 34,

Карагандинская область - 8,

Костанайская область - 1,

Актюбинская область - 3,

Туркестанская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 6574:

г. Нур-Султан – 1269,

г. Алматы – 1730,

г. Шымкент – 397,

Акмолинская область – 138,

Актюбинская область – 208,

Алматинская область – 258,

Атырауская область – 606,

Восточно-Казахстанская область – 57,

Жамбылская область – 213,

Западно-Казахстанская область – 344,

Карагандинская область – 379,

Костанайская область – 98,

Кызылординская область – 276,

Мангистауская область – 161,

Павлодарская область – 160,

Северо-Казахстанская область – 43,

Туркестанская область – 247.

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Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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