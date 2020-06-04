Плюс 105: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 6574

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 105 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт coronavirus2020.kz.

г ород Нур-Султан - 27,