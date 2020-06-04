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Плюс 105: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 6574
4 Июня 2020 19:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 105 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт coronavirus2020.kz.
г ород Нур-Султан - 27,
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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