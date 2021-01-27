Плюс 1 398: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 163 156

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1 398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 400,

город Алматы - 174,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 7,

Алматинская область - 91,

Атырауская область - 71,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 16,

Западно-Казахстанская область - 36,

Карагандинская область - 66,

Костанайская область - 123,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 247,

Северо-Казахстанская область - 46,

Туркестанская область - 12.

Итого выздоровевших в Казахстане – 163 156.