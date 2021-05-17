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    16:01, 17 Май 2021 | GMT +6

    Пляжи оборудуют к купальному сезону в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске местные власти готовятся к купальному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акима города, для массового отдыха и купания определили два места: пляжи на озере Пестрое и реке Есиль. Участки очистили от мусора, начали планировку площади пляжа и прибрежной полосы механизированным и ручным способами, устройство подстилающего и выравнивающего слоев основания из песка.

    На озере Пестрое отремонтируют теневые зонты, кабинки для раздевания, душевые. В порядок приводят скамейки, дополнительно установят буйки для определения границ заплыва, лежаки, сетки на волейбольное поле и на футбольные ворота. Приступили к работам по поднятию брусчатки.

    На пляже реки Есиль идет ремонт и обустройство временного здания для медпункта, администрации, контейнерной площадки для ТБО, монтаж кабинок для раздевания, ворот.

    Всего по Северо-Казахстанской области определят 51 место для массового отдыха на водоемах. Спасатели проверят дно акватории в водоемах СКО.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область
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