Пляжи оборудуют к купальному сезону в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске местные власти готовятся к купальному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, для массового отдыха и купания определили два места: пляжи на озере Пестрое и реке Есиль. Участки очистили от мусора, начали планировку площади пляжа и прибрежной полосы механизированным и ручным способами, устройство подстилающего и выравнивающего слоев основания из песка.

На озере Пестрое отремонтируют теневые зонты, кабинки для раздевания, душевые. В порядок приводят скамейки, дополнительно установят буйки для определения границ заплыва, лежаки, сетки на волейбольное поле и на футбольные ворота. Приступили к работам по поднятию брусчатки.

На пляже реки Есиль идет ремонт и обустройство временного здания для медпункта, администрации, контейнерной площадки для ТБО, монтаж кабинок для раздевания, ворот.

Всего по Северо-Казахстанской области определят 51 место для массового отдыха на водоемах. Спасатели проверят дно акватории в водоемах СКО.