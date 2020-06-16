Пляжи благоустраивают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске местные власти взялись на благоустройство городских пляжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе ожидают, что из-за нестабильной эпидситуации североказахстанские водоемы в этом году будут пользоваться большим спросом. По области для купания выделили 58 мест . В том числе два в Петропавловске: пляжи на озере Пестром и реке Есиль.

В пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что провели комиссионное обследование пляжей и заключили договор с подрядчиком на их подготовку и эксплуатацию.

На озере Пестром выравнивают слой песка, очистят дно водоема, ремонтируют пляжное оборудование, кабинки для раздевания, душевую, устанавливают урны, буйки, высаживают цветы, приводят в порядок скамейки. Планируют установить 20 лежаков, сетку на волейбольное поле и ворота – на футбольное.

Пляж на реке Есиль тоже обещают облагородить. Отремонтируют здание для медпункта, администрации и спасателей, кабинки для раздевания, детский бассейн, контейнерные площадки. Установят на пляже смотровую вышку, открытые душевые кабинки, теневые пляжные навесы, освещение, скамейки, буйки.

Ранее санитарные службы заявляли о проверке качества воды в местах купания.

Вместе с тем на Пестром и реке Есиль вблизи Петропавловска устанавливают и запрещающие знаки. Это места – их набралось 36 – где купаться опасно для жизни.

В регионе уже зарегистрировали четырех погибших на водоемах. Среди них те, кто купался в необорудованных местах.