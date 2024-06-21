Пляж озера Сабындыколь благоустроят в Баянауле

На берегу озера Сабындыколь в Баянауле планируется благоустроить пляж с дорожками, зонтами, шезлонгами, душевыми и раздевалками по аналогии с центральной набережной Павлодара, передает корреспондент агентства Kazinform.

Учитывая большое количество туристов, посещающих горный край, предусмотрено строительство смотровой площадки на главном пляже озера. В будущем эта территория станет современным местом отдыха, как и зона отдыха Жасыбай.

- Еще один проект – строительство смотровой площадки при въезде к пляжной зоне озера Сабындыколь. Здесь появится современный пляж. Проектировщики намерены построить комфортную и красивую инфраструктуру, как в Павлодаре. Также в Баянауле подготовлен проект строительства визит-центра, в котором будут специальные кабинеты для коворкинга и конференций, а также мультимедийный музей, - сообщили в пресс-службе регионального акимата.



