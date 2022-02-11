Plug and Play и Транстелеком объявили о начале приема заявок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Один из самых успешных американских бизнес-акселераторов Plug and Play, АО «Транстелеком» и Astana Hub объявили о начале приема заявок от казахстанских стартапов, передает Миа «Казинформ».

К подаче допускаются проекты разных индустрий, но приоритет будет отдаваться телекоммуникационным технологиям, 5G и облачным решениям, кибербезопасности, блокчейн технологиям, Web3, искусственному интеллекту и автоматизации бизнес-процессов.

Заявки принимаются на сайте до 11 марта. Затем Plug and Play Kazakhstan совместно с партнерами проведет отборочный день, на котором стартапы смогут представить свои решения корпорациям. Бесплатно прокачать свои навыки под менторством мировых экспертов смогут только 20 проектов, которые получат интенсивную 3-х месячную программу: обучающие воркшопы и семинары, менторство и коучинг от лучших практиков, нетворкинг, возможность представить свой продукт крупнейшим корпорациям, запустить пилотный проект и привлечь инвестиции.

Напомним, Plug and Play — это крупнейший в мире акселератор и инвестор со штаб-квартирой в Кремниевой долине. В конце прошлого года он заключил Соглашение о сотрудничестве с «Транстелеком». Стороны объявили о своем намерении укреплять дружеские отношения в области развития инновационной экосистемы.