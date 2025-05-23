РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:07, 22 Май 2025 | GMT +5

    Пловец Адильбек Мусин остановился в шаге от медали на турнире в Испании

    Барселона (Испания) в эти дни принимает крупный международный турнир по плаванию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Адильбек Мусин
    Фото: НОК РК

    В первый день лучший результат в составе команды Казахстана показал Адильбек Мусин. В финале на дистанции 100 метров баттерфляем он финишировал четвертым.

    Ниже представлены результаты наших пловцов, которые выступили в финалах А и В.

    200 метров на спине - Ксения Игнатова, 8 место

    50 метров на спине - Ксения Игнатова, 16 место

    50 метров брассом - Арсен Кожахметов, 15 место

    50 метров баттерфляем - Софья Сподаренко, 10 место

    100 метров баттерфляем - Максим Сказобцов, 14 место

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают