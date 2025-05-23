20:07, 22 Май 2025 | GMT +5
Пловец Адильбек Мусин остановился в шаге от медали на турнире в Испании
Барселона (Испания) в эти дни принимает крупный международный турнир по плаванию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В первый день лучший результат в составе команды Казахстана показал Адильбек Мусин. В финале на дистанции 100 метров баттерфляем он финишировал четвертым.
Ниже представлены результаты наших пловцов, которые выступили в финалах А и В.
200 метров на спине - Ксения Игнатова, 8 место
50 метров на спине - Ксения Игнатова, 16 место
50 метров брассом - Арсен Кожахметов, 15 место
50 метров баттерфляем - Софья Сподаренко, 10 место
100 метров баттерфляем - Максим Сказобцов, 14 место