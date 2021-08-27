Пловец Сиязбек Далиев вышел в финал Паралимпийских игр в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пловец Сиязбек Далиев вышел в финал Паралимпийских игр в Токио на дистанции на 50 метров баттерфляем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет РК.

Сиязбек Далиев с результатом 35.73 секунды занял четвертое место по итогам полуфинала. Финальный заплыв пройдет сегодня, 27 августа, и начнется в 15.25 по времени Нур-Султана.