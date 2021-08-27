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Пловец Сиязбек Далиев стал пятым на Паралимпиаде-2020

27 Августа 2021 15:42
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Пловец Сиязбек Далиев стал пятым на Паралимпиаде-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пловец Сиязбек Далиев принял участие в финальном заплыве баттерфляем на 50 метров на Паралимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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По итогам старта Далиев занял пятое место из восьми с результатом 35.27 (+4.65). Весь пьедестал заняли китайские спортсмены: «золото» выиграл Чжень Тао, серебряная награда досталась Ван Личао, а бронзовым призером стал Юань Вей.

Отметим, что в своем квалификационном заплыве Сиязбек занял второе место с результатом 35,73 секунды, а в общем протоколе стал четвертым.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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