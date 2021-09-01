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Пловец Нурдаулет Жумагали выиграл «бронзу» Паралимпиады-2020

1 Сентября 2021 17:11
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Пловец Нурдаулет Жумагали выиграл «бронзу» Паралимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Нурдаулет Жумагали выиграл бронзовую медаль паралимпиады в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Он поднялся на третью ступень пьедестала в плавании. В решающем заплыве на дистанции 100 метров брассом (SB13) Жумагали показал 1:05.20, что и принесло ему медаль.

Победу одержал Талисо Энгель из Германии. Второе место занял Генри Эбрахамс, представляющий США.

Добавим, что на сегодняшний в активе сборной Казахстана пять медалей. Ранее золотую награду завоевал Давид Дегтряев (пауэрлифтер), дзюдоисты Ануар Сариев, Зарина Байбатина и Темиржан Даулет взяли «серебро».


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