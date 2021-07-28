Пловец Дмитрий Баландин не смог выйти в финал Олимпийских игр в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 200 метров брассом. Дмитрий Баландин не смог выйти в финальный заплыв Олимпийского турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 200 метров брассом. В этом виде программы Казахстан представляет лидер команды Дмитрий Баландин. Он выступил во втором заплыве. Баландин финишировал на седьмом месте, показав время 2:09,22.

Это время не позволило ему выйти в финальный заплыв Олимпийского турнира.

Напомним, что в финал проходят восемь атлетов.

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 28 июля можно здесь.