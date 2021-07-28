Пловец Дмитрий Баландин не смог выйти в финал Олимпийских игр в Токио
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 200 метров брассом. Дмитрий Баландин не смог выйти в финальный заплыв Олимпийского турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 200 метров брассом. В этом виде программы Казахстан представляет лидер команды Дмитрий Баландин. Он выступил во втором заплыве. Баландин финишировал на седьмом месте, показав время 2:09,22.
Это время не позволило ему выйти в финальный заплыв Олимпийского турнира.
Напомним, что в финал проходят восемь атлетов.
Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 28 июля можно здесь.Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров
- Команда Казахстана по дзюдо завершила выступление на Олимпиаде в Токио
- Дзюдоист Ислам Бозбаев стартовал с победы на Олимпиаде в Токио
- Казахстанский лучник Санжар Мусаев уступил в первом круге турнира на Олимпиаде
- Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 28 июля
- Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 27 июля
- Теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала Олимпийских игр
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана