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Пловец Баландин не вышел в полуфинал Олимпиады-2020

24 Июля 2021 18:26
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Пловец Баландин не вышел в полуфинал Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пловец Дмитрий Баландин начал выступление на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Он принял участие в предварительном заплыве на 100 метров брассом. В этой дисциплине Баландин показал лишь шестой результат, он преодолел дистанцию за 59,75 секунды. Первым стал американец Майкл Эндрю (58,62). Всего в заплыве приняло участие семь пловцов. Результата Баландина оказалось недостаточно для выхода в полуфинал (дальше прошли шестнадцать лучших спортсменов).

Напомним, Олимпиада-2020 продлится до 8 августа. Всего от Казахстана выступят 96 спортсменов в 27 видах спорта. Первую медаль стране сегодня принес дзюдоист Елдос Сметов — он завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов.



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#Спорт   #Олимпиада  
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