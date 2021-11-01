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    19:15, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пловец Адильбек Мусин снова установил рекорд Казахстана

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    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пловец Адильбек Мусин может смело этап Кубка мира в Казани, Татарстан, записать в свой актив. Ему удалось отметиться рядом рекордов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Сначала он установил два на дистанции 200 метров баттерфляем. Первый он сотворил в предварительном раунде - 01:58.57. Затем высшим достижением страны на этой дистанции является его время, показанное в финале.

    После этого он «выстрелил» на дистанции 50 метров баттерфляем. Он проплыл за 23.10.


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