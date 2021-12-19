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Пловец Адильбек Мусин не смог выйти в полуфинал ЧМ
19 Декабря 2021 14:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В рамках турнира состоялись предварительные заплывы на дистанции 50 метров баттерфляем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В этом виде программы команду Казахстана представлял Адильбек Мусин. Он проплыл за 23,27 секунды. Данный результат позволил ему расположиться в итоге на 25-м месте.
Однако в полуфинал ему не удалось пробиться.
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