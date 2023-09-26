14:20, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6
Пловчиха Диана Тасжанова установила рекорд Казахстана на Азиаде
Сегодня, 26 сентября, на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) в плавании прошли предварительные заплывы, в которых приняли участие казахстанские спортсменки Ксения Игнатова, Диана Тасжанова и Софья Сподаренко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Диана Тасжанова на дистанции 400м метров вольным стилем финишировала со временем 4:13.47. Она с четвертым результатом прошла в финал, установив новый рекорд Казахстана.
Ксения Игнатова на дистанции 200 метров на спине показала 2:14.98. Она вышла в финал с седьмого места.
Софья Сподаренко в квалификации проплыла 100 метров вольным стилем за 57,16, заняв 11 место.
Финалы пройдут в вечерней сессии. Начало в 17:30.