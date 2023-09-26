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    14:20, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Пловчиха Диана Тасжанова установила рекорд Казахстана на Азиаде

    Диана Тасжанова
    Фото: olympic.kz.

    Сегодня, 26 сентября, на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР) в плавании прошли предварительные заплывы, в которых приняли участие казахстанские спортсменки Ксения Игнатова, Диана Тасжанова и Софья Сподаренко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Диана Тасжанова на дистанции 400м метров вольным стилем финишировала со временем 4:13.47. Она с четвертым результатом прошла в финал, установив новый рекорд Казахстана.

    Ксения Игнатова на дистанции 200 метров на спине показала 2:14.98. Она вышла в финал с седьмого места.

    Софья Сподаренко в квалификации проплыла 100 метров вольным стилем за 57,16, заняв 11 место.

    Финалы пройдут в вечерней сессии. Начало в 17:30.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры Плавание
    Автор
    Ринат Дусумов
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